У Криму синоптики обдерли державу на півтора мільйони гривень
Прокуратура Криму розпочала кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами регіонального центру гідрометеорології, які завдали державному бюджету 1,5 млн грн збитків.
Як повідомила УНІАН прес-служба наглядового відомства, метеорологи протягом двох останніх років завищували вартість послуг з метеозабезпечення польотів в аеропорту Сімферополя.
Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України "Зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків".
Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Сімферополь» має у своєму розпорядженні дві злітно-посадочні смуги, повний комплекс аеродромних, інженерних, радіо- і світлотехнічних систем для забезпечення повної безпеки польотів усіх типів пасажирських і вантажних повітряних суден, сучасні системи з організації управління повітряним рухом.
У аеропорту є представництва авіакомпаній НАК Узбекистану, "Аерофлот", "ДТК Росія", "АероСвіт", "Міжнародні авіалінії України", "S7 (Сибір)", "Турецькі авіалінії", "АрмАвіа", "Донбас", "Марс РК", Windrose, "Ель-Аль".