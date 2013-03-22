У Криму синоптики обдерли державу на півтора мільйони гривень

Як повідомила УНІАН прес-служба наглядового відомства, метеорологи протягом двох останніх років завищували вартість послуг з метеозабезпечення польотів в аеропорту Сімферополя.

Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України "Зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків".

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Сімферополь» має у своєму розпорядженні дві злітно-посадочні смуги, повний комплекс аеродромних, інженерних, радіо- і світлотехнічних систем для забезпечення повної безпеки польотів усіх типів пасажирських і вантажних повітряних суден, сучасні системи з організації управління повітряним рухом.

У аеропорту є представництва авіакомпаній НАК Узбекистану, "Аерофлот", "ДТК Росія", "АероСвіт", "Міжнародні авіалінії України", "S7 (Сибір)", "Турецькі авіалінії", "АрмАвіа", "Донбас", "Марс РК", Windrose, "Ель-Аль".