Киянам заборонять паркувати автомобілі, поки не почистять дороги

Київська міська державна адміністрація у зв’язку з різким погіршенням погодних умов просить киян та гостей столиці утриматися від користування власним автотранспортом, оскільки паркування машин на деякий час буде заборонено для того, аби комунальні служби мали змогу очистити від снігу автошляхи та тротуари.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це йшлося під час засідання штабу з надзвичайних ситуацій, яке відбулося сьогодні, 23 березня, у столичній адміністрації під головуванням першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака.

Управління з питань надзвичайних ситуацій спільно з соціальним службами районів у місцях масового скупчення фур встановлять тимчасові намети та подбають про обігрів людей, які стали заручниками негоди. А у разі необхідності – нададуть медичну допомогу. Також містом патрулюватимуть соціальні служби, йдеться в повідомленні.

Крім того, О.Мазурчак наголосив на необхідності повідомити іншим областям про заборону в’їзду до столиці екскурсійних груп дітей, які наразі перебувають на канікулах.