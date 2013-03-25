У Попова запевняють, що проблем з хлібом не буде - замовили вдвічі більше

Постачання хліба у торговельні мережі Києва здійснюється у штатному режимі, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Крім того, майже вдвічі збільшено замовлення на доставку хлібопродуктів. Так, якщо зазвичай столиця споживає близько 300 тонн хліба на добу, то сьогодні, 25 березня, місто замовило 501 тонну.

Станом на 8.00 до Києва вже ввезено 271 тонну хлібопродуктів.

Так само відсутні перебої із постачанням іншої продукції у торговельні заклади міста.