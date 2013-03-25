Наслідки снігопаду усували понад 22 тисячі осіб

Більш 22,3 тисячі осіб і 5,3 тисячі одиниць техніки були залучені до ліквідації наслідків сильних снігопадів в Україні за минулу добу, допомога надана тисячам людей, які потрапили в сніжний полон, повідомляє в понеділок державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, до робіт, крім рятувальників та комунальників, залучені представники МВС та Міноборони, а також гелікоптер Мі-8, повідомляє РІА Новости.

Роботи з розчищення дороги і евакуації транспорту тривають в цілодобовому режимі. Станом на ранок понеділка залишається відновити транспортне сполучення з 105 населеними пунктами у шести областях. За добу співробітники держслужби України з НС в регіонах надали допомогу більше 3,2 тисячі громадян. Були розгорнуті 317 мобільних рятувальних пунктів.

Вперше більш ніж за 100 років, згідно з даними Укргідрометеоцентру, в результаті циклону на території України за вихідні випала місячна норма опадів. Найбільш складна обстановка - у Києві та області, в місті оголосили надзвичайний стан, а понеділок - вихідним днем​​.