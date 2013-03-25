На Чернігівщині горіла церква

У м. Бобровиця учора сталася пожежа у приміщенні церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що належить УПЦ Київського Патріархату. Храм збудований у 1992 році. Вогнем пошкоджено вівтар, облицювання стін та стелі. Зараз причина пожежі та збитки встановлюються.