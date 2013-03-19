В УПЦ пояснили, чому не святкуватимуть 1025-річчя Хрещення Русі разом з Філаретом

Це підкреслюють в Українській православній церкві (Московського патріархату).

Про це сказав прес-секретар предстоятеля УПЦ протоієрей Георгій Коваленко, коментуючи УНІАН заяву глави УПЦ КП Філарета у ефірі «5 каналу».

За його словами, 1025-річчя Хрещення Київської Русі - це, перш за все, церковне свято. «Одночасно, цей церковний ювілей буде відзначатися і українською державою, яка вважає себе правонаступницею Київської Русі. Церковні святкування відбудуться за церковними правилами і традиціями, а протокол державних святкувань буде визначатися відповідними державними інституціями», - зазначив протоієрей Г.Коваленко.

Водночас він пояснив, що Патріарх Московський і всія Русі Кирил братиме участь в ювілейних урочистостях «як глава РПЦ, що веде свою історію від Церкви Київської Русі, та як наступник Київських митрополитів, які за певних історичних обставин переїхали з Києва на Схід».

«Безпосередньо на древній Київській кафедрі сьогодні перебуває предстоятель Української православної церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир. Саме Святіший Патріарх Кирил і Блаженніший Митрополит Володимир і очолять церковне святкування 1025-річчя Хрещення Русі, в яких братимуть участь представники усіх помісних православних церков світу», - розповів прес-секретар предстоятеля УПЦ.

На його думку, «заяви очільників Київського патріархату розраховані на політично заангажовану і нецерковну аудиторію».

Отець Георгій нагадав, що «під час святкування 1020-річчя Хрещення Русі, навіть, за президентства Віктора Ющенка, ніяких зустрічей Святішого Патріарха Константинопольського Варфоломея і Святішого Патріарха Московського Олексія, які брали участь в урочистостях, з представниками розкольницьких угрупувань в Україні, до яких належить і УПЦ КП і УАПЦ, також не відбувалося».

При цьому він підкреслив, що «це не тому, що православні не поважають представників інших конфесій чи релігій, а тому, що ми продовжуємо вважати розкольників своїми братами і очікуємо їх повернення до єдності зі Святим Православ’ям».

Прес-секретар предстоятеля УПЦ пояснив, що на сьогоднішній день в православній церкві, до якої належить РПЦ і УПЦ, а також православні церкви по всьому світові, не існує такої інституції, як Київський патріархат та не існує такого ієрарха як "патріарх Філарет". Помісні православні церкви не можуть порушити канони міжцерковного спілкування, що склалися у православному світі. Зокрема, неможливі спільні з розкольниками богослужіння і урочистості.

«Але в них ще є час для повернення до спасительного лона Матері-Церкви і, впевнений, відновлення єдності Українського православ’я могло б стати найкращим подарунком нашому народові до 1025-річчя Хрещення Київської Русі», - підсумував прес-секретар предстоятеля Української православної церкви.

За його словами протокол церковно-державних заходів з нагоди святкування1025-річчя Хрещення Русі наразі узгоджується відповідними комісіями.

Як повідомляв УНІАН, глава УПЦ Київського патріархату Філарет 16 березня в ефірі «5 каналу» заявив про те, що 1025-річчя Хрещення Русі «це державно-церковне свято, і в святкуванні братимуть участь і Московський патріархат, і Київський патріархат, і греко-католицька церква, і римо-католицька церква та інші церкви. Це свято наше, українське. Йдеться про хрещення Київської Русі, не Московської. Москви в той час не було, і тому їм святкувати рано».

До цього глава УПЦ КП заявив, що святкування 1025-річчя Хрещення Русі без участі Київського патріархату "може внести поділ в українське суспільство".

Раніше стало відомо, що предстоятель РПЦ Патріарх Кирил запрошений в Україну на святкування 1025-річчя Хрещення Русі, але, як заявив секретар відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ з міжправославних відносин протоієрей Ігор Якимчук, «однозначно не буде присутній там, де з'явиться так званий патріарх Філарет».

На даний момент планується, що 26 липня в Києві в палаці "Україна" пройде святкова церемонія за участю Президента Віктора Януковича і глав усіх церков.