У Кабміні відзвітували про боротьбу з наслідками стихії

«За три доби підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій було звільнено із снігових заметів 2,5 тисячі автомобілів та надано допомогу на дорогах більше 5 тисячам громадянам. Завдяки превентивним заходам не допущено жодного випадку загибелі або обмороження людей», - сказав Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул під час селекторної наради щодо стану проведення надзвичайних заходів, спрямованих на подолання наслідків стихійного лиха в областях України, що постраждали у зв’язку з безпрецедентними снігопадами.

Він також зазначив, що всього по Україні задіяно понад 400 одиниць спеціальної техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), близько 6000 одиниць техніки комунальної та дорожньої служб, більше 70 одиниць важкої армійської техніки, у тому числі і БТР-и, 25 снігоприбиральних поїздів.

У ліквідації наслідків надзвичайної ситуації бере участь більше 30 тисяч осіб. Державної служби з надзвичайних ситуацій розгорнуто 167 мобільних пунктів обігріву.

Для нормалізації ситуації в місті Києві додатково залучено, починаючи зі вчорашнього дня, більше 50 одиниць техніки ДСНС, більше 200 чоловік особового складу.

У Києві з учорашнього дня працює 1962 військових і понад 20 одиниць важкої техніки, задіяний особовий склад і техніка Президентського полку.

«В першу чергу військові забезпечують очистку від снігу зупинки громадського транспорту, підходи до станцій метрополітену, соціальних об'єктів, лікарень, аптек і інших місць масового перебування людей, де складно застосовувати важку техніку. На даний час повністю стабілізована ситуація в західних і центральних областях: у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій областях, де завершуються роботи з ліквідації наслідків негоди», - сказав Олександр Вілкул.