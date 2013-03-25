ЄБРР планує до кінця року виділити гроші на модернізацію української ГТС

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявив директор представництва ЄБРР в Україні Андре Куусвек.

«До кінця 2013 року ми підійдемо до підписання угоди», - сказав А.Куусвек, уточнивши, що це дуже важливий проект для Європи та України.

За словами банкіра, зараз ЄБРР проводить багато консультацій за проектом виділення Україні кредиту на модернізацію ГТС.

"І нам потрібно трохи більше часу, ніж ми очікували, але прогрес є - як у наших відносинах із Україною, так і у відносинах із міжнародними фінансовими організаціями - потенційними інвесторами проекту", - уточнив А.Куусвек.

Як повідомляв УНІАН, восени 2012 року директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек заявив, що виділення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на модернізацію української газотранспортної системи можливе після завершення реорганізації НАК «Нафтогаз України». Тоді банкір зазначив, що реорганізація «Нафтогазу», зокрема, відділення від нього транспортуючої компанії «Укртрансгаз», буде позитивним моментом для фінансової стабільності НАК.

На початку 2013 року комісар Європейського Союзу з питань енергетики Гунтер Еттінгер заявляв, що рішення з питань фінансування модернізації української газотранспортної системи буде ухвалено до кінця 2013 року.

В 2011 році Україна оголосила про необхідність провести модернізацію своєї ГТС, порахувавши, що на ці цілі знадобитися понад 5 млрд доларів.

За даними НАК "Нафтогаз України", у ЄБРР та Європейського інвестиційного банку планується залучити 308 млн доларів.

Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.