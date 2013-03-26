Київ очікує найближчим часом 10 вагонів солі
06:51, 26 березня 2013Суспільство
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Київ очікує найближчим часом отримати додатково 10 вагонів солі для боротьби з ожеледицею, заявив генеральний директор КП «Київавтодор» Георгій Глінський.
На Алеї Слави в Києві
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Міського штабу з ліквідації наслідків негоди.
За даними Г.Глінського, із заготовлених на цю зиму запасів солі залишилось близько 2 тисяч тонн, а також місто має ще близько 4 тисяч тонн піско-соляної суміші.
Цього, за його словами, вистачить на одну - дві доби. Водночас, щоб не було перебоїв з посипальними матеріалами, на підході до столиці перебувають 10 вагонів солі, які очікується отримати впродовж доби.
“Це близько 1 тисячі тонн солі. Цього вистачить на хороших два снігопади”, - вважає Г.Глінський.
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