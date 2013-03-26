Київ очікує найближчим часом 10 вагонів солі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Міського штабу з ліквідації наслідків негоди.

За даними Г.Глінського, із заготовлених на цю зиму запасів солі залишилось близько 2 тисяч тонн, а також місто має ще близько 4 тисяч тонн піско-соляної суміші.

Цього, за його словами, вистачить на одну - дві доби. Водночас, щоб не було перебоїв з посипальними матеріалами, на підході до столиці перебувають 10 вагонів солі, які очікується отримати впродовж доби.

“Це близько 1 тисячі тонн солі. Цього вистачить на хороших два снігопади”, - вважає Г.Глінський.