Міністр пояснив росіянам, чому Україна не вступає до Митного союзу

Про це міністр закордонних справ України Леонід Кожара сказав в інтерв'ю «Російській газеті» напередодні свого візиту до Москви 28-29 березня.

«Хотів би зазначити, що Україна однією з перших серед країн СНД вступила до Світової організації торгівлі. Тому, розглядаючи пропозиції наших партнерів з приводу вступу до Митного союзу, ми виходимо з вже наявних міжнародних зобов'язань, у тому числі і перед СОТ», - сказав Л.Кожара, відповідаючи на питання чому Україна відмовляється вступати до Митного союзу.

При цьому він нагадав, що Україна завжди підкреслювала свою зацікавленість у розвитку співробітництва з усіма країнами СНД і усвідомлює важливість Митного союзу як основного зовнішньоторговельного партнера, загальний товарообіг з країнами-членами якого, в 2012 році перевищив 60 млрд дол США.

«У той же час Україна, як член світової спільноти, приділяє пріоритетну увагу інтеграції в глобальну торговельну систему, що, як і наші російські партнери, ми розглядаємо в якості найважливішої умови для стабільного економічного розвитку країни», - сказав він.

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Крім того, при розгляді різних векторів розвитку та прийнятті рішення про вибір пріоритетного напрямку для подальшого руху нашої країни, керівництво України зобов'язане рахуватися і з волею українського народу.

«Ні для кого не секрет, що ідеї участі у Митному союзі і продовження євроінтеграційного курсу мають приблизно рівне число прихильників. Виходячи з цього, ми повинні проявляти зваженість і прислухатися до думки наших громадян, а також спиратися на висновки експертного середовища, в першу чергу з числа економістів, а вони неоднозначні», - підкреслив Л.Кожара і додав, що незважаючи навіть на це, Україна і Росії продовжують шукати механізм співпраці з МС.

«Зараз про наш активний діалог з питань співпраці з Митним союзом свідчать постійні робочі контакти з керівництвом Євразійської економічної комісії, і обговорення цієї теми - на всіх рівнях політичного діалогу», - сказав Л.Кожара.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача.

За його словами, такий формат означає, що при МС буде створено представництво України. Представник України буде брати участь у прийнятті рішень з правом дорадчого голосу. За його словами, Україна не претендує на преференції для себе в рамках Митного союзу.