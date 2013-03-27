Сьогодні з 6-ої ранку до Києва обмежили в’їзд для вантажівок

Таке рішення було прийнято комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при КМДА. Заборона в’їзду діятиме в денний час, коли на повну потужність працюватиме снігоприбиральна техніка, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

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Зважаючи на складні погодні умови та стан автомобільних доріг, міська влада рекомендує водіям утриматись від поїздок містом власними автомобілями і скористатися послугами громадського транспорту, роботу якого сьогодні повністю відновлено.