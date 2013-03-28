УГКЦ святкуватиме 1025-річчя Хрещення Руси разом з усіма

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Рівному глава УГКЦ Блаженнійший Святослав ( Шевчук).

За його словами, основне гасло, яке нині треба дати вірянам і духовенству – те, що в Україні всі чотири конфесії є вихідцями з лона однієї християнської церкви, тому святкування ювілею потрібно святкувати разом.

«Всі ми входимо до оргкомітету при Президенті України для святкування цього ювілею, і тому ми разом з владою шукаємо таких форм святкування, щоб могли бути присутні і себе вільно почувати усі передусім традиційні церкви в Україні. Щодо самої програми святкування, то найперше ми будемо брати участь у традиційних державних заходах. Ми активно вже до них долучаємося. І нашою ідеєю є також те, щоб це святкування не обмежилося лише одним офіційним актом у Києві, а щоб в усіх регіонах України і за кордоном в усіх наших єпархіях разом з нашим дипломатичними представництва ми хочемо святкувати цей ювілей», - зазначив владика Святослав.

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За словами глави УГКЦ, греко-католики завжди відзначали Хрещення Руси-України у серпні, на початках Успенського посту, на Свято Мучеників Маковейських, адже у цей період відзначали свято Хрещення наші предки. Тому й основний церковний захід, зокрема, освячення новозбудованого київського храму УГКЦ припало якраз на 18 серпня.