Патріарший собор УГКЦ буде освячено до 1025-річчя Хрещення Руси-України

Про це повідомляє сайт УГКЦ.

Як пояснив глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук), освячення собору ще не означає завершення його будівництва.

«Щоб можна було освятити собор, відповідно до приписів Церкви, потрібно спорудити в ньому нерухомий жертовник, - пояснив предстоятель УГКЦ. - Тому освячення храму полягає, передусім, в освяченні жертовника, престолу».

За словами Блаженнішого Святослава, час освячення буде символічним. «До Києва прибудуть паломники з усього світу, щоб відсвяткувати Хрещення Руси-України. Із цієї нагоди у Києві проходитиме Синод Єпископів УГКЦ і тут будуть наші владики з цілого світу. Крім того, ми очікуємо чисельної присутності гостей із Східних католицьких церков Європи і глав Єпископських конференцій Латинських церков із різних країн», - пояснив глава УГКЦ.

Обрядові освячення передуватиме цілонічна молодіжна служба.