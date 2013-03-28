Американець, який убив 12 людей, хоче уникнути страти

Як повідомляє Associated Press з посиланням на його адвокатів, обвинувачення відмовилося йти на угоду без консультації з постраждалими та родичами жертв. Швидше за все, прокурор наполягатиме на страті у справі Холмса. Офіційно про те, якого покарання має намір домагатися звинувачення, буде оголошено в понеділок.

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Холмс звинувачується у вбивстві першого ступеня. Згідно із законодавством штату Колорадо, обвинуваченим за цією статтею загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення або смертної кари. Передбачається, що процес у його справі розпочнеться 5 серпня.

У ніч на 20 липня 2012 Холмс розпилив сльозогінний газ у залі кінотеатру в місті Аврора після початку фільму "Темний лицар: Відродження легенди", а потім почав стріляти по глядачах. В результаті загинули 12 людей, нагадує РІА "Новости".