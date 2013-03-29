«Свобода» вимагає покарати осквернителів могили карпатських січовиків
13:27, 29 березня 2013Суспільство
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Всеукраїнське об‘єднання «Свобода» вимагає від правоохоронних органів розслідувати акт вандалізму на могилі карпатських січовиків у Хусті на Закарпатті.
Невідомі фарбою розмалювали пам’ятний камінь / Фото : zakarpattya.net.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
«24-25 березня в місті Хуст було вчинено акт вандалізму – невідомі особи понівечили камінь на могилі вояків Карпатської Січі, розташований на Замковій горі. Невідомі фарбою розмалювали пам’ятний камінь», - поінформували у «Свободі».
З цього приводу виконувач обов’язків голови міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Іван Мигалко звернувся до начальника Хустського райвідділу Управління МВС України в Закарпатській області з вимогою відкрити досудове провадження у справі вчинення акту вандалізму, якнайшвидше виявити та покарати злочинців.
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