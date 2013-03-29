«Свобода» вимагає покарати осквернителів могили карпатських січовиків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«24-25 березня в місті Хуст було вчинено акт вандалізму – невідомі особи понівечили камінь на могилі вояків Карпатської Січі, розташований на Замковій горі. Невідомі фарбою розмалювали пам’ятний камінь», - поінформували у «Свободі».

З цього приводу виконувач обов’язків голови міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Іван Мигалко звернувся до начальника Хустського райвідділу Управління МВС України в Закарпатській області з вимогою відкрити досудове провадження у справі вчинення акту вандалізму, якнайшвидше виявити та покарати злочинців.