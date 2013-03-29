Сніг і вітер уже паралізували львівський відрізок траси Київ - Чоп
У Львівській області ДАІ через негоду обмежило рух транспорту на дорозі «Київ-Чоп».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Зокрема, як зазначається в повідомленні, у зв’язку із різким погіршенням погодних умов - інтенсивними снігопадами та поривами вітру при мінусовій температурі повітря - виникли перешкоди для руху автотранспорту на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі Львівської області (снігові намети, ожеледиця).
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху з 16-ї години 29 березня тимчасово обмежено рух транспорту на ділянці автомобільної дороги державного значення М-06 «Київ – Чоп», а саме: 449-459 кілометри та 465-473 кілометри.
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ДАІ просить водіїв зважати на тимчасові обмеження та оминати ці ділянки доріг.
Також Державтоінспекція закликає автомобілістів бути максимально обережними у зв’язку із погіршенням погодних умов та за можливості тимчасово утриматися від поїздок.