У найближчі дні Україну засипле снігом і заллє дощами

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Кількість опадів у вигляді мокрого снігу становитиме 9-12 мм. Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.

У неділю, 31 березня, вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень дощ; температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

1 квітня вночі очікується невеликий, вдень помірний дощ; температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла.

2-7 квітня температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла. Часом невеликий та помірний дощ, вночі з мокрим снігом (3-5 квітня переважно без опадів).