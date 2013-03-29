Головного луганського свободівця посадили на 5 діб

Голову Луганської обласної організації ВО «Свобода» Артема Заіку арештували на 5 діб за участь в акції проти видобутку сланцевого газу на Харківщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», сьогодні Ізюмський міськрайонний суд Харківської області ухвалив рішення про адміністративний арешт А.Заіки терміном на 5 діб. Його звинуватили у «дрібному хуліганстві» – участь у сесії Ізюмської райради, яка мала на меті ухвалити рішення про дозвіл компанії Shell на видобуток сланцевого газу.

Народний депутат України, уповноважений представник фракції ВО «Свобода» на Харківщині та Луганщині Ігор Швайка заявив, що партія оскаржить рішення суду про адмінарешт А.Заіки.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року на Харківщині громада міста Ізюм за підтримки місцевої організації ВО "Свобода" зайняла приміщення райради. Таким чином вони не допустили ухвалення рішення про відкликання попереднього звернення до Верховної Ради України з проханням заборонити видобуток сланцевого газу на території України.

21 березня в Ізюмі працівники міліції затримали А.Заіку.