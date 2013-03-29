Пожежу на Вуглегірській ТЕС локалізовано

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

"Станом на 21.59 пожежу локалізовано. Надалі пожежні підрозділи вживають заходів щодо повної ліквідації вогню, зазначили в прес-службі, зауваживши що наразі кількість постраждалих зросла з трьох до п'яти осіб.

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За фактом пожежі на Вуглегірській ТЕС розпочато досудове розслідування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, інформація про пожежу внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей). Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво ходом досудового розслідування.

На місце події виїхав прокурор Донецької області.

У прокуратурі уточнили, що «на даний момент в результаті події загинув працівник підприємства, ще троє співробітників з отриманими опіками були доставлені в лікарню».