У донецьких лікарнях з опіками і отруєннями перебувають 8 жертв пожежі на ТЕС

У Донецькій області у лікарнях перебувають 8 осіб, які постраждали 29 березня на пожежі на Вуглегірській ТЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у місті Світлодарськ голова Донецької ОДА Андрій Шишацький.

За його словами, 7 працівників станції отруїлися чадним газом, їх стан оцінюється як середньої тяжкості, одного працівника доставлено до лікарні з опіками першого і другого ступенів.

«Загрози життю постраждалого немає», - запевнив А.Шишацький.

Він також відзначив, що всі необхідні медикаменти для лікування потерпілих є в повному обсязі.

А.Шишацький також нагадав, що у результаті аварії загинув один працівник електростанції, і його сім`ї буде обов`язково надано допомогу, як від місцевої, так і від регіональної влади.

Як повідомили кореспонденту УНІАН працівники ТЕС, вчора у результаті аварії загинув В’ячеслав Кондратьєв, 1968 року народження, майстер дільниці котлоочищення, у нього залишилося двоє дітей.