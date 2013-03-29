У Донецькій області під час ліквідації пожежі на Вуглегірській ТЕС рятувальники виявили тіло одного загиблого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

"О 17.29 при гасінні пожежі виявлено тіло загиблого", - зазначили у прес-службі, зауваживши, що наразі ліквідація вогню триває.

Площа розповсюдження вогню на покрівлі Вуглегірської ТЕС орієнтовно становить 1,5 тис. квадратних метрів.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"29 березня о 15:15 у м. Світлодарськ (м. Дебальцеве) на Вуглегірській теплоелектростанції ДАЕК «Центренерго» на другому блоці сталося загорання обладнання, що перетирає вугілля на пил. У подальшому вогонь розповсюдився на покрівлю будівлі на площі орієнтовно 1500 кв. м", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Силами рятувальних підрозділів із задимленого середовища врятовано 10 осіб.

До гасіння пожежі залучено 27 одиниць основної та спеціальної техніки Головного управління ДСНС в Донецькій області..

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.