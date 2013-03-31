У Попова розраховують на допомогу волонтерів у разі повені

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Під час телемарафону на ТРК «Київ» йшлося, що столична влада високо цінує таку підтримку та допомогу і запрошує волонтерів до плідної співпраці у майбутньому. Зважаючи на ймовірну повінь у столиці через різке танення великої кількості снігу, таке співробітництво буде надзвичайно корисним та необхідним.

«Від імені міської влади, киян і себе особисто дякую всім добровольцям, які у складні для Києва дні робили велику справу, і запрошую всіх небайдужих до співпраці. Зокрема, нам може знадобитись ваша посильна допомога у інформуванні громадян у разі надзвичайної ситуації, у виникненні будь-яких комунальних, екологічних та інших проблем у місті. Разом ми зможемо зробити набагато більше і оперативніше відреагувати», – зазначив в.о. першого заступника голови КМДА Анатолій Голубченко під час телемарафону.

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Відповідальним за координацію волонтерів визначено Влада Шелокова (телефон: 099-265-18-68). Також можна зв’язатися через офіційну сторінку Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища у мережі Facebook: https://www.facebook.com/blagodepkmda