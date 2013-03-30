У Попова розповіли, кому з киян готуватися до потопу (список)

Київська міська державна адміністрація склала перелік проблемних місць можливого підтоплення повеневими водами.

Правий берег Дніпра

На території Голосіївського району м.Києва, повідомила УНІАН пресс-служба відомства.

Згідно з повідомленням, до переліку таких територій у Голосіївському районі увійшли наступні адреси: «Паньківщина» (русло річки «Либідь») – вулиці Гайдара, Единбурга, Набережно-Жилянська, Короленківська, Либідська, Ямська, Боженка, Грінченка, Кіровоградська, Московська площа, Ізюмський ринок; «Мишоловка» (каскад ставків) – вулиці Набережно-Корчуватська, Комунальна, Бродівська; «Чапаєвка» (русло річки «Віта») – вулиці Лютнева, Вітавська, Замивна, Залужна; «Корчувате» (русло річки Дніпро) – провулок Охотський, вулиці Острівна, Плещеєва.

Київська влада попереджає про можливість підтоплення повеневими водами деяких місць в Оболонському район.

До переліку таких територій в Оболонському районі увійшли: перехрестя вулиць Автозаводської та Полупанова; вул. Коноплянська; перехрестя вулиць Вишгородської та Сирецької; перехрестя вулиць Богатирської та Полярної; вул. Богатирська – перед мостом на вул. Луговій; проспект Героїв Сталінграду, 27 та 56; проспект Московський – район залізничної станції «Зеніт».

Можливі підтоплення у Шевченківському та Печерському районах.

Зокрема, у Шевченківському районі до переліку таких територій увійшли наступні адреси: вул. Щербакова – район Інтернаціональної площі; вул. Бориса Жидкова; вул. Щусєва та вулиця Мельникова біля станції метро «Дорогожичі»; район вулиці Білоруської; перетин вулиць Дегтярівської, Глибочицької та Мельникова; вулиця В’ячеслава Чорновола – район Палацу урочистих подій; проспект Перемоги, будинки №№ 1-12; проспект Перемоги – район Цирку.

У Печерському районі столиці є загроза підтоплення ділянок від вул. Мечникова до вул. Басейної; бульв. Дружби Народів; Залізничного шоссе, зазначили в КМДА.

До переліку ризикованих територій у Солом’янському районі увійшли: вул. Ватутіна, будинки №№ 33, 41, 61, 69, 58, 60, 78, 80, 92, 94, 96; вул. Ватутіна, будинки №№ 24, 29, 31, 44, 46, 50; пров. Шевченка, будинки №№ 33, 35, 37, 39; вул. Шевченка, будинки №№ 91, 93, 97, 99; вул. Лугова, будинки №№ 13, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30-А, 31; вул. Вчительська, будинки №№ 33, 35, 37, 39, 41.

У Святошинському районі столиці від підтоплення можуть постраждати: річка Любка – в районі станції теплопостачання «Біличі»; вул. Прилужна, 2; площа Героїв Бреста; вулиця Котельникова; вулиця Героїв Космосу; перехрестя вулиць Ромена Ролана та Тулузи; перехрестя бульвару Вернадського та вулиці Крижанівської; перехрестя вулиць Симиренка та Жолудєва; вул. Зодчих, 18.

Лівий берег Дніпра

КМДА внесла до переліку місць можливого підтоплення повеневими водами село Троєщина та мікрорайони Райдужний і Микільська слобідка.

У Дніпровському районі столиці від підтоплення можуть постраждати: мікрорайон «Райдужний»: вул. Марка Черемшини, урочище «Чорторий»;

«Микільська слобідка»: вулиці Сагайдака, Луначарського, Золота, Силікатна, Цегельна, Комбінатна, Каховська, Луначарського.

У Деснянському районі столиці від підтоплення можуть постраждати: село Троєщина: вулиці Димитрова, Маяковського, Деснянська, Макаренка, Горького, Некрасова, Сєдова, Лєрмонтова, Кірова, Толстого, Петровського; також у зоні ризику 91 будинок приватного сектору.

До переліку проблемних місць можливого підтоплення повеневими водами чотири мікрорайони Дарницького району столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, до переліку увійшли:

Мікрорайон Червоний Хутір: вулиці Ялинкова, Ташкентська, Борова, Грузинська;

Мікрорайон Бортничі: вулиці Дяченка, Нижній Вал, Левадна, Мостова, Шевченка, Промислова, Переяславська, Автотранспортна, провулок Левадний;

Мікрорайон Позняки: вулиці Любарська, Тепловозна, Тальнівська, Здолбунівська, Канальна;

Мікрорайон Осокорки: вулиці Іжевська, Трускавецька, Річна, Маслівка, Зарічна;

проспект Бажана: транспортна розв’язка «Позняки» до транспортної розв’язки «Харківська», та від транспортної розв’язки «Позняки» до транспортної розв’язки «Осокорки»;

вулиця Вереснева: від вул. Російської до вул. Тростянецької;

вулиця Славгородська: від вул. Абая Кунанбаєва до вул. Тростянецької;

вулиця Дніпродзержинська: від Харківської площі до провулку Колекторного, 9. вул. Бориспільська, 19.