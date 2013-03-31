У КМДА розповіли, як комунальники борються зі снігом
У Києві станом на 7.00 для очищення від снігу залучено 131 одиницю техніки та понад 4 тисячі працівників комунальних служб.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Упродовж доби працівники КК «Київавтодор» вивезли з Києва 11 872 тонни снігу.
Громадський транспорт працює у штатному режимі. На маршрутах наземного громадського транспорту курсують 182 автобуса, 260 тролейбусів, 173 трамвая – 100% планового випуску.
Крім того, тривають роботи з попередження ймовірного паводку у столиці через різке танення великої кількості снігу. КМДА мобілізувала усі сили для попередження підтоплень та оперативної ліквідації їхніх наслідків, йдеться у повідомленні.
Про будь-які прояви підтоплень киян просять повідомляти на номер Контактного центру міста: 15-51 (зі стаціонарного телефона), (044) 205-73-37 (з мобільного).