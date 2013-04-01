Харківські прикордонники затримали росіянина, який вирішив, що він самурай
Харківські прикордонники затримали громадянина Російської Федерації, який намагався перетнути українсько-російський кордон із бойовим японським мечем «Катана».
Як повідомив УНІАН прес-офіцер Харківського прикордонного загону Олександр Москвін, порушника, який на автомобілі їхав з України до Росії, затримали 30 березня на пункті пропуску «Гоптівка».
Прикордонники звернули увагу на ледь помітний додатковий важіль в області куліси для перемикання передач автомобіля «Вольво». Важелем виявилась ручка бойового японського меча «Катана», який був прихований у салоні.
Крім того, під час перевірки особистих речей працівники пункту пропуску в багажному відділенні автомобіля під килимком в місці для запасного колеса виявили газовий пістолет з спорядженим магазином, мисливський ніж довжиною 150 мм та кинджал-шашку.
За відомостями О.Москвіна, затриманий 35-річний росіянин пояснив, що він «просто шаленіє від холодної зброї».
У порушника вилучена зброя та автомобіль. Сума вилученого становить 409,4 тис. грн. Чоловіка передали співробітникам митниці.