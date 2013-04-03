Жителі Рави-Руської готові вдатися до радикальних акцій протесту

Про це заявила кореспонденту УНІАН міський голова міста Рава-Руська Ірина Верещук.

„Сказати, що дороги міста у жахливому стані – це нічого не сказати. Люди вже готові вдатися до радикальних дій, щоб звернули увагу на це неподобство. Керівництво облавтодору списує кошти на ремонти доріг міста, але ми тих ремонтів роками не бачили. Як приклад, вулиця 1 листопада у Рава-Руській, яка веде до міського цвинтаря, у такому стані, що в нас вже були випадки, що мерці випадали з трун коли їх везли на кладовище, бо вибоїни такі, що машину перекошує на бік”, - розповіла мер.

Вона також відмітила, що чиновники облавтодору не реагують на ситуацію: „Дуже рідко можуть залатати найбільші ями і все. Як правило, це робиться, коли хтось має приїхати".

За словами І.Верещук, "кілька років тому приїздив Президент Таджикистану Емомалі Рахмон. На міському цвинтарі похований його старший брат, який проходив тут строкову службу та у 1959 році загинув від нещасного випадку. Так перед його приїздом залатали кілька ям-„проваль” і все. А в нашому місті є ще територія колишнього єврейського гетто, яке відвідують євреї з усього світу і не можуть до нього під‘їхати, бо дороги розбиті, треба йти пішки".

Вона також розповіла, що, аби привернути увагу влади і чиновників до проблеми відсутності доріг у місті, місцеві активісти 19 березня розмістили на біг-борді, який встановлений на вулиці 1 листопада, зображення людини, схожої на прем'єр-міністра Миколу Азарова, яка виглядає з авто на розбиті дороги та запитує: "Знову папєрєдніки гроші на дороги укралі?". Під фото був надпис: "Пригальмуй, подзвони, запитай" та вказано номер телефону Львівського облавтодору.

„Біг-борд повисів чотири дні, після чого напис демонтували співробітники облавтодору. Повірте, це був крик душі! Ями на дорогах міста, яке межує польським кордоном, сягають 25 см і водії змушені їздити по тротуарах. Я не виключаю, що жителі Рави-Руської не зупиняться на розміщенні біг-бордів, бо з цим вже треба щось робити”, - заявила І.Верещук.