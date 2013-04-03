У Одесі 300 осіб провели мітинг проти знесення МАФів

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту пройшла біля будівлі мерії (на Думській площі), де проходили громадські слухання з обговорення проекту рішення Одеської міської ради «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в м. Одеса».

Учасники протесту тримали плакати: «Одеса не базар», «Так! Проекту Сорокіної», «Вуличну торгівлю в правове поле», «Ні! Корупційній схемі Рогачко», «Депутати, займіться проблемами міста, припиніть грабувати підприємців», «Руки геть від наших Мафів», «Припиніть нас грабувати!», «Ні будочній сваволі!» тощо.

Учасники акції - власники малих архітектурних форм, а також їх наймані працівники.

Зокрема, вони протестували проти затвердження правил, проект яких запропонували депутати міськради фракції Партії регіонів і юридичний департамент міськради. На думку протестуючих підприємців, це приведе до зростання корупції та знищення їх великим бізнесом.