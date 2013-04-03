На міжбанку долар дещо подешевшав, а євро - подорожчало

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2601, на 12:00 ціни впали 0,2590/94. У Росії курс долар-рубль виріс, і на 12:00 встановився на рівні 31,4300 (+0.2700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2798/1,2800, змінюючись у доволі вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,4345/10,4450, на 12:00 ціни пішли вгору 10,4375/10,4495.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 2 квітня, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1410/8,1480, на 12:00 ціни піднялися до 8,1480/8,1530. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1545/8,1575 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4775/10,4880, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4630/10,4755. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,4625/10,4725.