Завтра в Україні - від 1° морозу до 20° тепла

Завтра, 4 квітня, в Україні місцями очікуються дощі.

Про це УНІАН повідомили в Українському Гідрометцентрі.

«Вночі у західних областях, вдень в західній половині країни дощі, вночі в Карпатах сильний дощ з мокрим снігом; на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

У західних та північних областях вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на півдні Криму 8-11°, вдень 10-15° тепла, у південній частині місцями 18-20° тепла; у західних та північних областях вночі від до 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Києві та Київській області вночі без опадів, вдень дощ. Вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.