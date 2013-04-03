Комітет ВР дав зелене світло законопроекту про зміни в пенсійній системі

Про це сьогодні повідомив член Комітету, депутат з фракції «Батьківщина» Михайло Хміль, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За відповідне рішення проголосували шість членів Комітету з дев’яти присутніх: Людмила Денісова, Михайло Хміль, Андрій Павловський, Руслан Зелик, Павло Розенко, Олександр Стоян.

Комітет рекомендуватиме Верховній Раді ухвалити законопроект Л.Денісової «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (щодо відновлення пенсійного віку для жінок, страхового стажу та порядку визначення пенсії)» (№1073).

Також комітет підтримав проект закону Арсенія Яценюка «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо порядку формування та перегляду розміру прожиткового мінімуму) (№2250).

Законопроект передбачає обов’язковий перегляд споживчого кошика кожні три роки та автоматичне збільшення прожиткового мінімуму в разі, якщо інфляція перевищить закладену в бюджеті більш як на 1%.

«Це крок до встановлення справедливості, до відновлення соціальних стандартів в Україні та вагомий крок до скасування недолугої пенсійної реформи», - наголосив М.Хміль.

Як повідомлялося, 2 квітня закон про скасування пенсійної реформи був провалений у Верховній Раді, набравши 220 із 226-ти необхідних голосів.

Ухвалення законопроекту Л.Денісової є однією з вимог опозиційних фракцій, із якими опозиція блокує парламент.