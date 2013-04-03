В опозиції кажуть, що регіонали і комуністи зірвали засідання Регламентного комітету

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Андрій Пишний, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Метою цього засідання, за його словами, був розгляд питання щодо резолюції недовіри уряду, ініційованої представниками трьох опозиційних фракцій.

На 15.00 на засідання у повному складі зібралися представники від опозиційних фракцій: перші заступники голови комітету А.Пишний та Віталій Карпунцов, заступник голови Ігор Швайка, а також члени комітету Валерій Головко, Володимир Бойко, Анатолій Дирів, Едуард Гурвіц та Арсен Аваков.

А.Пишний підкреслив, що про час та місце проведення засідання Комітету усі члени були повідомлені заздалегідь.

Він наголосив, що представники від опозиційних фракцій, які входять до складу Регламентного комітету, вимагають від його голови Володимира Макеєнка негайно скликати засідання Комітету, щоб затвердити графік роботи самого Комітету та підкомітетів.

«Спільна позиція представників опозиційних фракцій наступна: Регламентний комітет нарешті повинен запрацювати повноцінно, у відповідності до регламенту та законодавства України», - наголосив А.Пишний.