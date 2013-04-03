Священики та митці закликають українців та поляків до примирення

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві Президент України у 1991-1994 роках Леонід Кравчук, а також Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет та Емеритований Верховний Архиєпископ Української греко-католицької церкви Кардинал Любомир Гузар.

"Представники традиційних українських церков, відомі громадські діячі та митці об'єдналися в громадський комітет "Примирення між народами", аби спільними зусиллями сприяти налагодженню порозуміння між українцями та народами інших країн у питаннях трактування непростих сторінок спільної історії", - заявили учасники прес-конференції.

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За словами Л.Кравчука, як в Польщі, так і в Україні є політики-радикали, політики-екстремісти, які завжди знаходять проблеми і пропонують їх загострити, щоб на цьому заробити собі або політичний авторитет, або щось інше. Тим більше, зазначив він, що на сьогоднішній день “не все ще в українсько-польських стосунках довершено, ще є питання, які потрібно вивчати, є питання, відповіді на які ще треба шукати і знаходити”.

“Але цими питаннями мають займатися історики. А сучасники мають жити сучасним життям і думати про майбутнє, зробивши уроки з того, що було в минулому. Але оскільки такі люди (політики-радикали, політики-екстремісти) є і такі негативні події відбуваються, то ми мусимо на це реагувати. Оцей комітет створений для того, щоб зреагувати на ті події, які можуть вплинути на українсько-польські відносини негативно, щоб цього не сталося”, - наголосив Л.Кравчук.

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Патріарх Філарет підкреслив, що Церква звертатиметься із закликом прощення до віруючих і в першу чергу хоче, щоб її почули ті люди, які до цього часу мають в серці “неприємні почуття”. “Щоб це набуло розголосу і мало вплив, будуть відслужені панахиди, молитви за тих, хто загинув. У церквах керуються заповідями божими. А Христос сказав: якщо будете людям прощати провини їхні, то й Господь вам простить. Для віруючої людини ці слова Спасителя мають велике значення. Тому ми будемо закликати і поляків, і українців до цього примирення”, - сказав глава Української православної церкви Київського патріархату.

Він висловив сподівання, що в Польщі також буде створено подібний комітет і тоді можна буде провести спільне засідання і напрацювати такі рішення, які сприятимуть повній ліквідації напруги в українському та польському суспільстві, що періодично з'являється щодо протистояння часів Другої світової війни.

У свою чергу Кардинал Любомир Гузар зазначив, що Церква проведе молитви і за сучасників. “Щоб люди були готові зрозуміти потребу примирення. Ми запрошуємо і українців, і поляків простити і просити прощення, до бажання робити все можливе, щоб трагедії такого роду не повторювалися, щоб обидва народи долучились до мислення та бажання жити в мирі і готовності прощати”.

Як зазначив Л.Кравчук, у подальшому громадський комітет "Примирення між народами" планує сприяти знаходженню суспільної злагоди взагалі щодо будь-яких суперечливих моментів у міжнародних відносинах України та інших країн, якщо такі виникатимуть.

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“Ці люди, які тут, хочуть попросить всіх жити в мирі, злагоді, в порозумінні. І знати, що помста завжди нас принижує, а прощення нас возвеличує”, - наголосив Л.Кравчук.

Як повідомили УНІАН в Ініціативі “Першого грудня”, до складу ГК "Примирення між народами", увійшли: Л.Кравчук, Патріарх Філарет, Високопреосвященніший Симеон, митрополит Вінницький і Барський УПЦ, Кардинал Любомир Гузар, Іван Васюник, Володимир В’ятрович, Мирослав Маринович, Марія Матіос, Борис Олійник, Ада Роговцева та Ігор Юхновський.