Філарет від імені УПЦ КП попросив пробачення у поляків і пробачив їм

Про це йдеться в його зверненні до вірян з нагоди 70-х роковин Волинської трагедії, повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

«Закликаю всіх українців та поляків зберігати у серці християнські слова: прощаємо і просимо про прощення. Історикам належить далі досліджувати причини, перебіг та наслідки українсько-польського протистояння, але чорні сторінки минулого не повинні бути визначальними для сьогодення і майбутнього. Зло ніколи не можна перемогти злом, а лише добром», - йдеться у зверненні.

Патріарх Філарет переконаний, що абсолютна більшість українців та поляків прагнуть будувати дружні, братні відносини між двома державами та народами. Підтвердженням цього є особливі партнерські відносини України і Польщі, які склалися в останні десятиліття.

«Від імені Української православної церкви Київського патріархату, від себе особисто звертаюся до братів поляків, засвідчуючи: ми прощаємо і просимо вас про прощення. Мир між нашими народами нехай буде нерукотворним пам’ятником жертвам конфлікту», - наголосив патріарх Філарет.

Глава УПЦ КП зазначив, що цього року «ми повинні особливо вшанувати загиблих під час братовбивчого конфлікту. Сподіваюся, що спільна участь українських та польських представників, православного, греко-католицького та римо-католицького духовенства, спільна молитва та заходи пам’яті у храмах та на місцях поховання жертв стануть добрим прикладом і свідченням примирення. Того примирення, завдяки якому подібні конфлікти й трагедії ніколи не зможуть повторитися у майбутньому».

Раніше своє звернення оприлюднив Синод єпископів Києво-Галицького Верховного архієпископства Української греко-католицької церкви, в якому закликав також до примирення польського та українського народів.

Як нагадали у Центрі досліджень визвольного руху, цього року на політичному рівні в Польщі широко обговорюється тема польсько-українського конфлікту часів Другої світової війни і після неї, зокрема, у зв’язку із 70-ми роковинами трагічних подій на Волині. У 1942-1947 роках точилася Друга польсько-українська війна, яка розгорнулася в рамках Другої світової війни. Війна йшла за українські території, які до 1939 року входили до складу Польщі (Холмщину, Волинь, Галичину), на яких українці хотіли створити власну державу, а поляки бажали відновлення довоєнних кордонів. Проте питання кордонів вирішилося після Другої світової війни без участі українців і поляків, після чого комуністична влада Радянського Союзу та Польщі насильно змінила етнічну конфігурацію західноукраїнських та східнопольських територій.