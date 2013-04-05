Мешканці луганського селища протестують проти будівництва міні-шахти

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції повідомили, що акція почалася з півторагодинним запізненням, оскільки водії автобусів, які повинні були доставити жителів селища на акцію протесту, під тиском влади та правоохоронних органів відмовилися виїжджати до Луганська й учасникам довелося добиратися попутним транспортом.

За словами протестувальників, вони вже майже рік борються з місцевими чиновниками, проте 28 лютого цього року Михайлівською селищною радою було ухвалено рішення №354 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки ТОВ «Ровпромтехсервіс». Жителі селища вважають, що це рішення ухвалено без урахування їхніх законних прав на безпечне життя.

У зверненні до голови Луганської обласної ради та голови облдержадміністрації учасники акції від імені всіх жителів селища Михайлівка вимагали зупинити свавілля селищної влади й не дозволити знищити селище.

У зверненні, зокрема, йдеться: «Проммайданчик знаходиться за 50 м від найближчого будинку… Межа гірничого відведення проходить по виходу пласта h7 під наносні породи (глибина близько 25 м). Величезна кількість неочищеної шахтної води (до 300 м куб./год.) скидатиметься безпосередньо в річку, що протікає територією гірничого відведення. Міні-шахта знищить природні джерела води й перетворить частину селища на безводну пустелю».

З ініціативною групою зустрілися перший заступник голови облдержадміністрації Едуард Лозовський і заступник голови обласної ради Євген Харін, яким було передано звернення. Вимоги жителів підтримано обласною владою, дано протокольні доручення відповідним відділам і управлінням, за якими результати повинні доповісти 18 квітня.

Сьогодні жителі Міхайлівки продовжать свою акцію біля селищної ради.