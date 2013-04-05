«Корреспондент» назвав топ-10 вишів України

Журнал «Корреспондент» склав рейтинг українських вишів. На першому місці рейтингу - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Як відзначає «Корреспондент», при складанні рейтингу видання звернулося до тих роботодавців, яких вважає кращими і найбільш успішнішими. До їх числа потрапили українські відділення міжнародних корпорацій і багато найбільших вітчизняних компаній. Співробітники журналу поцікавилися думкою фахівців з підбору персоналу 29 компаній, які відповіли на питання, випускників яких вишів вони вважають за краще наймати на роботу, тобто які університети навчають краще за інших.

У результаті з'ясувалося, що найкреативніші – випускники Києво-Могилянської академії, а ті, хто вчився в Національному університеті ім. Т.Шевченка, здобули гарну освіту.

Якщо говорити про економістів, то найкращі результати демонструють випускники Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана. Глибокі знання бухгалтерського обліку і гарний рівень англійської мови дозволяють їм успішно справлятися із завданнями.

Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, що розташована в Харкові, - одна з кращих, де готують юристів, вважають роботодавці. Студенти академії на високому рівні знають англійську мову, їх відрізняє вміння поєднувати творчий і аналітичний підходи в розв’язанні завдань.

Під час опитування «Корреспондент» просив назвати від одного до п'яти вишів у шести професійних сферах: юриспруденція; економіка і фінанси; маркетинг; піар і реклама; IT; гуманітарні спеціальності. За кожну згадку роботодавцем виш одержував один бал. Місце в рейтингу виш посідає згідно із сумарною кількістю балів.

Топ-10 вишів України:

1. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

2. Національний університет Києво-Могилянська академія

3. Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут

4. Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

5. Національний університет Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

6. Національний університет Львівська політехніка

7. Національний авіаційний університет

8. Львівський національний університет ім. Івана Франка

9. Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут

10. Національный педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.