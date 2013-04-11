В Азарова «захворіли» ідеєю створення спільного заповідника з Росією і Білоруссю

Україна виступає за створення спільно з Росією та Білоруссю біосферного заповідника на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), повідомив у четвер міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков, повідомляють РІА Новости.

"У Білорусі він (заповідник) вже існує і ми ведемо з ними переговори, можливо, до цього підключиться і Росія, щоб на території трьох країн у тій зоні, яка потрапила під вплив цієї аварії, організувати загальний транскордонний заповідник", - сказав міністр під час інтернет-конференції.

Він додав, що створення такого заповідника в зоні відчуження Чорнобильської АЕС буде сприяти збереженню природного придатного ландшафту, який там є і дозволить більш детально простежити вплив аварії на флору і фауну.

Проскуряков підкреслив, що мова йде про об'єднання зусиль трьох країн в наукових дослідженнях, а не про об'єднання заповідників спільними кордонами і загальним керівництвом. "Ми не будемо одним парканом це обносити. Зрозуміло, що управління буде в кожній країні своє - ми об'єднаємо зусилля в науковому плані, ми будемо стежити за переміщенням тварин, за розвитком флори і фауни та обмінюватися своїми спостереженнями, науковими роботами, більш повно володіти інформацією ", - підкреслив міністр.

В результаті катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році радіоактивного забруднення зазнали великі території України (41750 кв. Км), Білорусії (46600 кв. Км), Європейської частини Росії (57100 кв. Км).