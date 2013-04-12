Amnesty International: катування в міліції триватимуть і далі

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив заступник директора програми Amnesty International по Східній Європі та Центральній Азії Давид Діаз Жожекс.

«Amnesty International рекомендує українській владі, використовуючи новий КПК, створити незалежний та наділений ресурсами орган для розслідування всіх заяв про порушення прав людини співробітниками правоохоронних органів", - сказав Д.Жожекс.

За його словами, таким органом може стати Державне бюро розслідувань, яке не підпорядковуватиметься прокуратурі.

"Правоохоронні органи в Україні будуть продовжувати застосовувати тортури до тих пір, поки вони будуть впевнені, що за це їм не настануть серйозні наслідки. Прокуратура ж у свою чергу показує рік за роком, що вона не зацікавлена створити такі наслідки. Створення ж бюро розслідувань стане запобіжником порушень. Така модель не є новою - вона використовується у країнах світу та Європу, зокрема", - зазначив Д.Жожекс.

Водночас він наголосив, що у Amnesty International викликає занепокоєння той факт, що українська влада не поспішає створити таке бюро. "Держава Україна не може заявляти, що вона активно бореться з таким явищем як тортури, якщо кількість порушених кримінальних справ проти міліціонерів за тортури становить лише 0,22 відсотка від загальної кількості заяв", - зазначив Д.Жожекс.

У свою чергу координатор кампаній Amnesty International по Україні Макс Такер повідомив, що у 2012 році до органів прокуратури України надійшло 114474 скарг на протизаконні дії міліції і тільки 1750 з них були розслідувані, у результаті чого порушено 320 кримінальних справ проти 438 правоохоронців.