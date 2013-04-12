Сьогодні - День авіації та космонавтики

День 12 квітня був обраний на честь першого польоту людини в космос. Саме 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін на космічному кораблі «Восток» з космодрома «Байконур» уперше у світі зробив обліт Землі, який тривав 108 хвилин.

Також 12 квітня 1981 стартував перший пілотований політ за програмою «Шаттл» у США.

Нагадаємо, що у СРСР цей день був встановлений указом Президії ВР СРСР від 9 квітня 1962 року, а в сучасній Україні 12 квітня відзначається як День працівників ракетно-космічної галузі України.