Сьогодні - День авіації та космонавтики
09:24, 12 квітня 2013Суспільство
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Сьогодні в Україні та світі відзначають день авіації та космонавтики.
12 квітня у світі відмічають День космонавтики
День 12 квітня був обраний на честь першого польоту людини в космос. Саме 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін на космічному кораблі «Восток» з космодрома «Байконур» уперше у світі зробив обліт Землі, який тривав 108 хвилин.
Також 12 квітня 1981 стартував перший пілотований політ за програмою «Шаттл» у США.
Нагадаємо, що у СРСР цей день був встановлений указом Президії ВР СРСР від 9 квітня 1962 року, а в сучасній Україні 12 квітня відзначається як День працівників ракетно-космічної галузі України.
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