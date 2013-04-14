За фактом обстрілу редакції газети відкрили кримінальне провадження
За фактом обстрілу будівлі редакції газети «Город Никополь» прокуратура відкрила кримінальне провадження.
За фактом обстрілу будівлі редакції газети «Город Никополь» відкрито кримінальне провадження за статтею «хуліганство».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визначено кваліфікацію - ч.4 ст.296 КК України (Хуліганство, вчинене з застосуванням вогнепальної зброї).
Постановою прокурора Дніпропетровської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено Слідчому управлінню ГУМВС в області.
«Це є єдиним вірним рішенням, яке сприятиме швидкому, повному та об’єктивному розслідуванню всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення», - зазначила прокурор Дніпропетровської області Наталія Марчук.
За інформацією прес-служби, основні версії, які розглядаються слідством – скоєння злочину на ґрунті професійної діяльності, з хуліганських мотивів, а також на ґрунті неприязних відносин, не пов’язаних з професійною діяльністю.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області.
Як повідомляв УНІАН, 12 квітня о 13:05 в Нікополі на Дніпропетровщині невідомі обстріляли офіс редакції місцевої газети, розташований по вулиці Сірка, 8.
За повідомленням Інтернет-сайту видання, «по вікнах будівлі було здійснено два постріли, ймовірно, з рушниці, зарядженою свинцевим дробом. В результаті посипалося скло, пошкоджено меблі, крім того, куля прошила скло дверей».
В редакції наголосили, що , напередодні було викрадено камеру відеоспостереження, встановлену на вікні, по якому стріляли невідомі.
На момент події в офісі редакції перебували співробітники газети. Ніхто з них не постраждав.