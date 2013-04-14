За фактом обстрілу редакції газети відкрили кримінальне провадження

За фактом обстрілу будівлі редакції газети «Город Никополь» відкрито кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визначено кваліфікацію - ч.4 ст.296 КК України (Хуліганство, вчинене з застосуванням вогнепальної зброї).

Постановою прокурора Дніпропетровської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено Слідчому управлінню ГУМВС в області.

«Це є єдиним вірним рішенням, яке сприятиме швидкому, повному та об’єктивному розслідуванню всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення», - зазначила прокурор Дніпропетровської області Наталія Марчук.

За інформацією прес-служби, основні версії, які розглядаються слідством – скоєння злочину на ґрунті професійної діяльності, з хуліганських мотивів, а також на ґрунті неприязних відносин, не пов’язаних з професійною діяльністю.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня о 13:05 в Нікополі на Дніпропетровщині невідомі обстріляли офіс редакції місцевої газети, розташований по вулиці Сірка, 8.

За повідомленням Інтернет-сайту видання, «по вікнах будівлі було здійснено два постріли, ймовірно, з рушниці, зарядженою свинцевим дробом. В результаті посипалося скло, пошкоджено меблі, крім того, куля прошила скло дверей».

В редакції наголосили, що , напередодні було викрадено камеру відеоспостереження, встановлену на вікні, по якому стріляли невідомі.

На момент події в офісі редакції перебували співробітники газети. Ніхто з них не постраждав.