По вікнах редакції зробили два постріли з рушниці

Про це повідомляє Інтернет-сайт видання.

“По вікнах будівлі було здійснено два постріли, ймовірно, з рушниці, зарядженою свинцевим дробом. В результаті посипалося скло, пошкоджені меблі, крім того, куля прошила скло дверей”, - йдеться у повідомленні.

Також, за даними редакції, напередодні було викрадено камеру відеоспостереження, яка була встановлена на вікні, по якому сьогодні стріляли.

В момент події в офісі редакції перебували співробітники газети. Ніхто з них не постраждав.

Начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій Щербатов підтвердив кореспонденту УНІАН факт обстрілу офісу редакції. За його словами, наразі там працюють співробітники правоохоронних органів.