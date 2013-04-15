У Макіївці трьох шахтарів завалило на кілометровій глибині

В Донецькій області внаслідок аварії на шахті загинув один гірник, доля ще двох невідома.

Як повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, о 17.17 14 квітня у м. Макіївка на шахті «Чайкіно» ДП «Макіїввугілля» на горизонті 1100 м, де працювало 9 гірників, стався раптовий викид гірничої маси та метану, внаслідок чого під завалом опинились троє гірників.

Всього у шахті працювало 124 шахтарі, з них 121 шахтаря виведено на поверхню, шахта тимчасово не працює.

Станом на 7.00 15 квітня знайдено та вилучено з-під завалу тіло одного загиблого гірника, доля двох гірників невідома.

До аварійно-рятувальних робіт залучено 6 відділень Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля, які проводять дегазацію та розбір завалу.