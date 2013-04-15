Греція отримає від ЄС майже 9 мільярдів євро допомоги

Уряд Греції та міжнародні кредитори домовилися про надання країні чергового траншу фіндопомоги в обсязі 8,8 мільярда євро, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на грецького міністра фінансів Янніса Стурнараса, передає РІА Новости.

"Переговори між сторонами завершилися, ми досягли угоди", - сказав міністр. "Ми очікуємо надання Греції траншу фіндопомоги загальним обсягом 8,8 мільярда євро, виділення якого було призупинено у зв'язку з аналізом ЄК, МВФ і ЄЦБ після досягнутої Афінами фіскальної консолідації і оцінкою реформ", - додав Стурнарас.

На думку представників "трійки" кредиторів, Греція на шляху до досягнення цільових податково-бюджетних показників і може повністю виконати всі узгоджені на 2013-2014 роки заходи, реалізація яких ще не почалася.

Згідно з даними грецьких ЗМІ, сторони домовилися про звільнення чотирьох тисяч державних службовців до кінця поточного року і ще 11 тисяч у наступному році.