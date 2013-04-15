Автобус з дітьми потрапив у ДТП на Львівщині: троє травмованих

14:11, 15 квітня 2013
Суспільство
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На Львівщині пасажирський автобус, що слідував за маршрутом "Львів – Рогатин” з‘їхав з дороги в кювет.

Увага ДТП

Внаслідок ДТП травмовані троє підлітків.

Як повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Львів – Рогатин між селом Шпильчина та містом Бібрка Перемишлянського району.

Автобус «БАЗ – А079», що слідував за маршрутом "Львів – Рогатин", з’їхав з дороги в кювет.

На час події в салоні перебувало 30 осіб з них 26 дітей віком 15-16 років. Внаслідок ДТП загиблих немає.

До Рогатинської ЦРЛ Івано-Франківської області звернулись три дитини, яких після огляду та надання медичної допомоги було відправлено за місцем постійного проживання. Пасажири на іншому автобусі прослідували до місця призначення.

Обставини ДТП встановлюються.

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