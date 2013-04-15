Автобус з дітьми потрапив у ДТП на Львівщині: троє травмованих
На Львівщині пасажирський автобус, що слідував за маршрутом "Львів – Рогатин” з‘їхав з дороги в кювет.
Внаслідок ДТП травмовані троє підлітків.
Як повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Львів – Рогатин між селом Шпильчина та містом Бібрка Перемишлянського району.
Автобус «БАЗ – А079», що слідував за маршрутом "Львів – Рогатин", з’їхав з дороги в кювет.
На час події в салоні перебувало 30 осіб з них 26 дітей віком 15-16 років. Внаслідок ДТП загиблих немає.
До Рогатинської ЦРЛ Івано-Франківської області звернулись три дитини, яких після огляду та надання медичної допомоги було відправлено за місцем постійного проживання. Пасажири на іншому автобусі прослідували до місця призначення.
Обставини ДТП встановлюються.