Україна за два місяці наторгувала в «мінус» майже на мільярд доларів

Зокрема, в січні-лютому 2013 року проти січня-лютого 2012 року експорт товарів з України збільшився на 1,9% - до 10,477 млрд дол., імпорт скоротився на 6,3% - до 11,380 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,92 (у січні-лютому 2012 року – 0,85).



За звітний період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами зі 195 країн світу.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі з найбільшим торговим партнером України - Росією - в січні-лютому 2013 року скоротився в 1,9 разу - до 1159,609 млн. дол. з 2204,459 млн. дол.

За підсумками січня-лютого 2013 року, імпорт природного газу зменшився на 23,2% порівняно із січнем-лютим 2012 року - до 1,977 млрд дол., при цьому імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) - на 86,3%, до 83,72 млн. дол., імпорт кам'яного вугілля - на 49,5%, до 318,31 млн. дол.

У січні-лютому 2013 року Україна скоротила на 7,3% експорт чорних металів - до 2,334 млрд дол., при цьому експорт виробів з чорних металів зменшився на 30,5% - до 368,041 млн. дол.

Імпорт машин, устаткування і механізмів, а також електротехнічного устаткування в січні-лютому 2013 року проти січня-лютого 2012 року збільшився на 7,6% - до 1,787 млрд дол., експорт збільшився на 4% - до 1,029 млрд дол.

Україна в січні-лютому 2013 року скоротила експорт наземних транспортних засобів, літаків і кораблів на 12,1% - до 636,809 млн. дол., при цьому імпорт зменшився на 18,2% - до 804,005 млн. дол.

Експорт зернових у січні-лютому 2013 року проти аналогічного місяця 2012 року збільшився на 23,2% - до 475,464 млн. дол., у цілому експорт продуктів рослинного походження збільшився на 43% - до 686,842 млн. дол.

За даними Міністерства доходів і зборів, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками першого кварталу 2013 року знизилося на 3,5% - до 2,027 млрд дол. порівняно з показником за аналогічний період 2012 року.

Провідний науковий співробітник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій вважає, що ситуація поліпшилася переважно за рахунок скорочення імпорту мінеральних ресурсів – нафти і газу. «Скорочення імпорту газу сталося на тлі того, що ми використовували газ зі сховищ впродовж трьох місяців. Це такі зміни, які не дуже впливають на структурні дисбаланси в економіці. Це відновиться, якщо не відбудеться конкретних реформаторських заходів», - сказала О.Бетлій. За її словами, ця тенденція є тимчасовою, і дефіцит торгового балансу буде істотним, хоч і скоротиться порівняно з минулим роком за рахунок скорочення обсягу імпорту і девальвації гривні.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні 2013 року становив 15,8 млн. дол. проти дефіциту 60,5 млн. дол. за січень 2012 року.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України у 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році.

За підсумками 2012 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол. відповідно у 2011 році.