В Одеській області понтонний міст дрейфував разом з людьми і краном

У Біляївському районі Одеської області обірвався понтонний міст, і дрейфував річкою разом з автомобільним краном і людьми.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків зі ЗМІ і громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області.

За даними відділу, 13 квітня о 10.55 до рятувальної служби міста Біляївка надійшло повідомлення від жителів сіла Яськи про те, що під час демонтажу понтонного моста завдовжки 50 м і шириною 10 м, виник розрив металевого троса кріплення конструкції понтонів.

«У результаті міст почав дрейфувати разом з двома людьми і автомобільним краном ЗіЛ-130 за течією річкою Турунчук. На місце події направили рятувальне відділення обласної служби НС в Одеській області на автомобілі САРМ-С з причепом і моторним катером «Крим», - повідомили у відділі.

За допомогою тросів дрейфуючий міст зафіксували до берега – за 200 метрів від місця проведення демонтажних робіт. У рятувальних роботах було задіяно 6 човнів, брали участь 6 чоловік особового складу ДСНС, а також 10 місцевих жителів. У результаті операції врятовані двоє людей, загиблих і постраждалих немає.