Путін побачив небезпечні риси світової економічної кризи

"Так було і в 2008 році, і зараз ми те ж саме спостерігаємо. Правда, на відміну від наших друзів і партнерів у Європі , інших регіонах світу, все-таки російська економіка демонструє життєздатність і можливості подальшого розвитку ", - сказав глава держави в ході зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим, передає РІА Новости.

Разом з тим, він звернув увагу на те, що в кінці минулого року - початку поточного року "дещо знизилися темпи економічного зростання, ще більше скоротився реальний сектор". "Це відбивається на доходах населення, зарплати стали менші, хоча загальні передбачувані доходи населення залишаються приблизно на прогнозованому рівні. Також видобувний сектор почав відновлюватися, що, в принципі, непоганий сигнал взагалі і для нашої країни, зокрема", - підкреслив Путін.

За оцінкою президента, минулий рік "в цілому був непоганий".

Нагадавши, що 17 квітня Медведєв буде виступати зі звітом про діяльність уряду за 2012 рік, Путін заявив: "Я розраховую, вам вдасться не тільки використовувати всі напрацьовані раніше механізми виходу з кризи, але й підтримати ті паростки, які спостерігаються зокрема у видобувному секторі, і поширити їх на всю економіку ".