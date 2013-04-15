Прес-конференція авіакомпанії МАУ

У четвер, 18 квітня, о 13:00 в Києві відбудеться прес-конференція, ініційована авіакомпанією «Міжнародні Авіалінії України» і присвячена історії взаємин та корпоративного спору між авіакомпанією МАУ та компанією «Свіспорт Інтернешнл» щодо ТОВ «Свіспорт Україна».

Авіакомпанія МАУ запрошує представників компанії «Свіспорт Інтернешнл», представників Посольства Швейцарії в Україні та представників провідних українських та міжнародних засобів масової інформації взяти участь у прес-конференції.

Прес-конференція проходитиме в конференц-залі інформаційного агентства УНІАН за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Для довідки:

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» заснована у 1992 році. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності. Флот МАУ складається з 22 середньомагістральних літаків Boeing – 737, 2 літаків Embraer-190, 3 літаків Ан-148. Авіакомпанія сполучає Україну зі столицями і ключовими містами Європи, Азії і СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш ніж 3000 інших міст світу. МАУ виконує понад 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). Більш детальну інформацію про авіакомпанію МАУ можна отримати на веб-сайті – www.flyuia.com

Прес-служба авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України»

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