Дефіцит держбюджету за три місяці перевищив 4 мільярди гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник міністра фінансів України Анатолій М’ярковський.



За його словами, показник дефіциту державного бюджету становить 4,2 млрд грн, що менше запланованого показника на цей період і становить 8,3% річного показника.