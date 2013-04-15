НАТО нагородило медалями українських миротворців у Косово

16:14, 15 квітня 2013
Суспільство
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Українських миротворців зі складу національного контингенту 16-ї ротації в Косово нагородили медалями НАТО “За службу миру”.

За рік українські миротворці виконали 1226 бойових завдань / Фото : Міноборони

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, українські військовослужбовці, які виконують миротворчі завдання у складі багатонаціональної бойової групи “East” сил КФОР, взяли участь у “Параді медалей” – урочистому заході з нагоди завершення місії 16-ї ротації національного контингенту в Косово. У церемонії взяли участь керівники та представники національних контингентів.

«Вручення нагород від Північноатлантичного альянсу є свідченням визнання професіоналізму українських миротворців на світовому рівні», – наголосив командир національного контингенту 16-ї ротації підполковник Ілля Федоренко.

Також він підкреслив, що за рік перебування на території Косово військовослужбовці національного контингенту 16-ї ротації виконали 1226 різноманітних бойових завдань, під час яких демонстрували кращі людські та професійні якості.

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