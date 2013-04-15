На Черкащині інспектора рибоохорони піймали на браконьєрстві

В акваторії Кременчуцького водосховища річки Дніпро в ніч на неділю працівники Черкаської міжрайонної екологічної прокуратури в районі села Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області затримали браконьєрів, які спільно з інспектором Черкасирибоохорони незаконно ловили рибу сітками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської міжрайонної екологічної прокуратури, під час проведення оперативно-профілактичної операції «Нерест» було виявлено групу браконьєрів, які за допомогою гумового човна та 2-х рибальських сіток незаконно ловили рибу. Також було встановлено їхнього спільника, яким виявився головний державний інспектор Черкасирибоохорони. Він на власному автомобілі у нічний час самостійно вивозив з берегу Дніпра здобутий вилов та його знаряддя. Внаслідок дій браконьєрів державним інтересам спричинено збитків на суму близько 8,5 тис. грн.

Як повідомив Черкаський міжрайонний екологічний прокурор Дмитро Чустрак, під час допиту інспектор Черкасирибохорони не зміг пояснити своє перебування на не піднаглядній йому території у позаслужбовий час. По даному факту Черкаською міжрайонною екологічною прокуратурою відкрито кримінальне провадження відносно учасників даних подій.

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня до 10 червня у Дніпровських водосховищах Державним комітетом рибного господарства України встановлено весняно-літню заборону вилову водних біоресурсів.